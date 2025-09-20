«Un rêve devenu réalité» : En couple à la WWE, la belle histoire d’amour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la nuit de samedi à dimanche a lieu Wrestlepalooza, show organisé par la WWE (la plus grande compagnie de catch au monde) dans lequel CM Punk et sa femme AJ Lee feront équipe. Un match spécial pour cette dernière, qui profitera de ce rendez-vous face à Seth Rollins et Becky Lynch pour faire son retour sur le ring, dix ans après son départ.

Si les histoires d’amour sont parfois scénarisées à la WWE, certaines romances sont bien réelles. C’est le cas de CM Punk et AJ Lee, mariés depuis juin 2014 après leur rencontre dans les coulisses de l’organisation reine du catch. Et ce week-end (1h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche), les deux tourtereaux monteront ensemble sur le ring pour défier Seth Rollins et Becky Lynch, autre couple à la WWE.

WWE released the uncut footage of AJ Lee and CM Punk’s kiss this past Smackdown ❤️ pic.twitter.com/Z8hHIMUnQm — Teffo (@Teffo_01) September 8, 2025

CM Punk vit « le meilleur moment de [s]a vie » Un rendez-vous spécial pour AJ Lee et très attendu par les fans puisque la compagne de CM Punk effectuera son premier combat depuis mars 2015. Absent durant dix ans, la catcheuse de 38 ans a accepté de retrouver son mari à la WWE, pour le plus grand bonheur de ce dernier. « Je vis le meilleur moment de ma vie, a reconnu CM Punk, invité du podcast Pardon My Take. Je suis le mari le plus nerd qui soit. J'aime toujours dire que j'essaie de passer autant de temps que possible avec ma femme, et je passe beaucoup de temps avec elle. Et cela ne semble jamais suffisant. Donc, l'avoir de retour dans cet environnement avec moi au travail est comme un rêve devenu réalité ».