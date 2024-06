MMA - UFC : Battu par Nassourdine Imavov, Cannonier veut déjà sa revanche !

Florian Barré

Ce week-end, Nassourdine Imavov a réalisé la plus belle performance de sa carrière à l’UFC. Le Franco-Daghestanais s’est imposé par TKO face au prétendant numéro 4 à la ceinture middleweight, Jared Cannonier. Une victoire qui a fait jaser en raison du choix de l’arbitre d’arrêter le combat. Forcément, l’Américain a la défaite en travers de la gorge. Et celui-ci espère bien pouvoir obtenir sa revanche.

Suite à sa défaite controversée contre Nassourdine Imavov à l'UFC Louisville le week-end dernier, Jared Cannonier a brisé son silence avec émotion et a appelé à une revanche avec le Français. L'arbitre, Jason Herzog, a mis fin au combat une minute et demie après le début du quatrième round, après avoir estimé que Tha Killa Gorilla ne se défendait plus intelligemment lorsque le Russian Sniper continuait de le frapper au visage. « C'est pour le moins déchirant. L’opportunité de faire de grandes choses m’a été volée à ce moment-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu le combat, j'ai l'impression qu'on me l'a pris. C’est déchirant, c’est un euphémisme », a déclaré Cannonier à The MMA Hour.

Boxe : « C’est comme si ma dent était sortie », Usyk explique ce que ça fait d’être frappé par Fury https://t.co/BSgszG4VFI pic.twitter.com/yerXKQzLAn — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Cannonier veut se déplacer en France

Avec cette défaite, le joueur de 40 ans a également perdu la moitié de son salaire, car il a révélé que son contrat était toujours structuré sur une base show/win. « L’opportunité m'a été arrachée, sans parler de la chance d'obtenir deux chèques, mon deuxième chèque, mon chèque bonus de victoire et probablement même que ce combat aurait pu être le combat de la nuit. En ce qui concerne l’indemnisation, je veux demander une revanche. L'UFC se rendra à Paris en septembre, j'adorerais aller dans le jardin de Nassourdine et arranger ça. » a-t-il ajouté.

L’arbitre a-t-il fait le bon choix ?