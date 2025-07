«En danger» : Rey Mysterio a échappé au pire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une déchirure à l'aine la veille de WrestleMania 41, Rey Mysterio a été privé du plus grand événement de l’année. Un coup dur que relativise la star de la WWE, soulagée d’avoir échappé à de graves blessures durant sa carrière. Le catcheur masqué pourrait être remis à temps pour participer à "Clash in Paris" cet été, du côté de la Paris La Défense Arena.

C’est une blessure qui est arrivée au pire moment pour Rey Mysterio. Alors qu’il devait combattre à WrestleMania en avril dernier, la star de la WWE s’est blessée la veille de l’événement durant un match à Smackdown, l’empêchant ainsi de prendre part au plus grand événement de l’année sur la planète catch. Depuis, la légende de 50 ans, opérée pour une déchirure du muscle abducteur, n’est toujours pas remontée sur le ring, mais ça ne saurait tarder.

Rey Mysterio présent à Paris cet été ? Invité du podcast La Platica, Rey Mysterio a fait le point sur son état, en donnant des nouvelles rassurantes. « Ça va. J'ai commencé ma rééducation. Sans oublier que j'avais aussi un tympan perforé et que je me suis soigné pendant mon congé. Je suis sur la voie de la guérison. J'espère être de retour au mois d'août », a-t-il révélé. Une excellente nouvelle pour les fans de catch français qui ont donc une chance de voir la star du catch dans la capitale le 31 août prochain pour "Clash in Paris", le premier Premium Live Event de l’histoire de la compagnie à Paris.