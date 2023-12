Défaite contre Fury : Ngannou partage ses réflexions et ses plans futurs

Florian Barré

À 37 ans, Francis Ngannou a déjà presque tout accompli. L’ancien champion des heavyweight de l’UFC, désormais assigné au PFL, n’a plus grand-chose à se prouver à lui-même ni à quiconque. Ce, encore moins après son impressionnante prestation en boxe anglaise contre Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, en octobre dernier. Ainsi, le Camerounais a délivré un message haut en couleur concernant ses envies futures.

Présent lundi à Marrakech, au Maroc, pour la cérémonie des CAF Awards, récompensant le football africain en 2023, Francis Ngannou a évoqué ses objectifs en boxe anglaise indiquant qu'il ne visait pas les ceintures mondiales. Non, l’ancien champion UFC a passé l’âge de se battre pour la reconnaissance, surtout depuis qu’il a tenu tête sur un ring à la légende Tyson Fury. Selon certains observateurs, le natif de Batié aurait même dû gagner le combat.

MMA : Une star de l’UFC se dit prête à affronter Benoît Saint-Denis ! https://t.co/9O0GnpupUf pic.twitter.com/kfh7lIxtva — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Je veux juste taper des gens »

Et c’est un Francis Ngannou particulièrement détendu qui s’est présenté ce mardi au micro de Canal+ Sport. Dans les sports de combat, ce dernier a déjà décroché de nombreuses choses qu’il recherchait. Voilà pourquoi la quête de ceinture ne lui importe plus. « Non, cela ne fait plus partie de mes objectifs. J’ai passé le rêve de remporter des ceintures. Je veux juste des beaux combats, taper des gens, éviter de me faire taper, taper des gens. Et prendre un petit peu d’oseille et aller à la maison (rire). » a ainsi concédé le Camerounais, hilare.

« Parfois la décision me frustre »