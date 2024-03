Boxe : L’énorme KO encaissé par Francis Ngannou (vidéo)

Florian Barré

Après avoir choqué le monde en renversant Tyson Fury et en s’inclinant lors d’une décision partagée serrée, Francis Ngannou cherchait à remporter sa première victoire en boxe anglaise contre Anthony Joshua ce vendredi soir en Arabie Saoudite. Contrairement au combat contre Fury, Ngannou n’a rien pu faire, subissant un KO dévastateur au deuxième round.

Cela peut paraître fou mais Il y a bien un homme capable d’endormir Francis Ngannou avec ses poings. Anthony Joshua a battu le Camerounais ce vendredi soir, à Riyad, en Arabie saoudite. La star britannique d’aura eu besoin que de deux petits rounds pour parvenir à ses fins. Alors qu’il a d’abord renversé The Predator lors de la première reprise, AJ a délivré le coup de grâce à 2:38 au deuxième round, d’un crochet du droit puissant, laissant l’ancien champion des poids lourds de l’UFC giser au sol.

This ringside angle of @anthonyjoshua's finish is SAVAGE ☠️#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/YJYV8hPmmD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024

Un revers lucratif !

Une défaite qui vaut le coup d’être vécue quand on sait les sommes astronomiques qui étaient en jeu. Lors de son dernier combat dans l’organisation reine de MMA, Ngannou avait touché 600 000 dollars. Pour affronter Joshua, il en a obtenu 20 millions. Désormais, il faut s’attendre à voir le Predator retourner dans l’octogone, où il est sous contrat avec le PFL. Prochain combat prévu contre Renan Ferreira à priori.

Joshua : « Il peut revenir »