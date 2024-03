MMA : Doumbè explique pourquoi il n’a pas mis Baki KO !

Florian Barré

Hier soir, l’Accor Arena de Paris était en pleine effervescence lorsque Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov se sont affrontés dans l’octogone. Alors que l’on assistait à un combat équilibré, l’arbitre a mis fin à tout suspens dès le début du troisième round en envoyant « The Best » sur la touche à cause d’une écharde présente dans son gros orteil. Mais tout ça n’aurait jamais eu lieu si l’ancien champion du Glory avait mis KO son homologue plus rapidement. Ce dernier d’ailleurs s’est justifié à ce sujet.

Cédric Doumbè avait promis un combat rapide contre Baysangur Chamsoudinov. Pas forcément aussi rapide que face à Jordan Zébo, mais qui ne dépasserait pas le deuxième round. Quelques heures auparavant, The Best s’était même montré serein au micro de L’ÉQUIPE : « Là, avec un athlète très jeune, sans expérience, avec des gants de MMA taille 4, dans une salle de 20 000 personnes, toute la pression qu’il aura. Je n’aurai même pas besoin de le frapper pour qu’il soit KO. Il sera déjà KO avant, comme Jordan que personne n’avait mis KO et que j’ai mis KO. »

Une stratégie basée sur la peur

La réalité fût bien différente. En effet, Doumbè a eu du mal à toucher Baki avant que leur combat ne soit arrêté par l’arbitre. Mais rien d’étonnant selon le principal intéressé, qui a justifié sa prestation face à la presse : « Pour parler honnêtement, j’ai dis que j’allais le mettre KO au premier round, c’était une stratégie. Je savais que j’allais pas le mettre KO au premier round. La stratégie c’était la suivante : qu’il craigne le KO au 1er round pour qu’une fois que le 1er round passe, qu’il se dise ‘ah c’est bon là je peux me libérer’, pour qu’il s’ouvre au deuxième ou au troisième round. Moi dans ma tête ma stratégie c’était de faire trois rounds. Trois rounds relâchés et le KO viendrait tout seul. » a-t-il concédé.

« C’est hyper compliqué de mettre KO quelqu’un qui court »