Wembanyama écrasé en NBA, il annonce sa revanche

Mardi dernier, Joël Embiid et Victor Wembanyama se croisaient pour la première fois sur les parquets de NBA. Un duel remporté par le néo-américain, même si le tricolore n'a pas démérité avec un temps de jeu limité. Mais pour Nicolas Batum, coéquipier d'Embiid, cela pourrait pousser Wemby à travailler plus pour prendre sa revanche à l'avenir.

Victor Wembanyama a pu mesurer ce qui le sépare des grandes stars de la NBA. Mardi dernier, Joel Embiid, star des Sixers de Philadelphie, lui a collé 70 points. A côté, les 33 points du Français de San Antonio paraissent ridicules. Mais pour Nicolas Batum, ce duel devrait permettre à Wembanyama de grandir.

« Un match comme ça lui donnera des envies de revanche »

« Joel est extraordinaire, mais le potentiel de Victor est peut-être encore supérieur. Un match comme ça lui donnera des envies de revanche quand on se recroisera, c'est bon pour lui. On a profité de son passage pour parler. Je lui ai dit qu'il fallait créer cette connexion entre nous dans le jeu, faire avec lui ce que je fais avec Joel. J'ai travaillé sur comment le trouver, dans quels espaces, le mettre en position. On a travaillé sur comment se trouver, jouer dans les espaces. Je faisais déjà ça avec LaMarcus Aldridge à Portland. Or Victor aura un gros rôle très vite en équipe de France. Il va le gagner, il le mérite déjà. Il sera une clé importante » a confié le joueur français à L'Equipe.

Batum annonce un avenir radieux pour Wemby