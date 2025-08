PSG - Real Madrid : Discussions révélées pour un énorme projet !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la NBA souhaite s’implanter en Europe dans les prochaines années, Adam Silver a récemment rencontré le PSG et le Real Madrid. Le commissionnaire de la ligue américaine de basket, de passage à Paris et à Londres, en a profité pour rencontrer et discuter de son projet avec des représentants des deux clubs.

« Nous avons exprimé un intérêt. » Comme le confiait un porte-parole du PSG auprès du Parisien au mois de mars dernier, Qatar Sports Investments (QSI) est intéressé par le nouveau projet de la NBA, qui souhaite créer sa propre ligue en Europe. Les dirigeants de la ligue américaine de basket ont contacté QSI dans cette optique et l’actionnaire principal du club de la capitale s’est dit ouvert à intégrer ce projet.

La NBA discute avec le PSG et le Real Madrid D’après les informations de The Athletic, Adam Silver, commissionnaire de la NBA, a rencontré le jeudi 31 juillet à Paris les représentants d’un autre grand club européen : le Real Madrid. Avoir l’adhésion de la Casa Blanca marquerait une étape importante dans ce projet en raison de la place qu’elle occupe actuellement dans le basket européen. D’autres pourraient alors suivre, comme le FC Barcelone ou bien Fenerbahçe. The Athletic ajoute que la NBA a également rencontré l’Alba Berlin pour discuter de son éventuelle adhésion à cette nouvelle ligue.