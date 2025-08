Antoine Dupont : Le projet à 150 000€ avec des stars !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En compagnie d’une autre star du sport, Léon Marchand, et des rappeurs Bigflo et Oli, Antoine Dupont est récemment devenu un des nouveaux actionnaires du Toulouse Basket-Ball Club. Au total, ce sont 150 000€ qui ont été investis dans le TBBC, dont 10 500€ provenant du capitaine du XV de France.

En attendant de faire son retour sur les terrains, Antoine Dupont s’adonne à de nouvelles occupations et à de nouveaux sports. En effet, le capitaine du XV de France est récemment entré au capital Toulouse Basket-Ball Club , club de sa ville évoluant en Nationale 1. Il n’est pas tout seul puisqu'une autre star du sport français, Léon Marchand , est également devenu un des nouveaux actionnaires du TBBC , tout comme les rappeurs toulousains Bigflo et Oli .

Dupont a investi 10 500€ dans le TBBC

« Ces personnalités partagent une passion sincère pour le sport et pour Toulouse. Leur implication ne sera pas que symbolique : ils souhaitent participer activement au développement du projet, notamment sur les aspects de visibilité, d’événementiel, etc », expliquait récemment Fabien Conte, président du Toulouse Basket-Ball Club, auprès de La Dépêche. En ce sens, d’après les informations d’Actu Toulouse, ce sont pas moins de 150 000€ qui ont été investis dans le club par tous les actionnaires, dont 10 500€ de la part d’Antoine Dupont, 4 500 par Léon Marchand et 43 000€, ce qui représente 20% de l’enveloppe totale, par Bigflo et Oli.