Wembanyama : Réunion secrète, ils balancent !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en pleine préparation pour la prochaine saison NBA, Victor Wembanyama continue son tour d’horizon. Après le Costa-Rica ou encore la Chine, le pivot français s’est entraîné dans le plus grand secret dans les installations du CA Brive, club de rugby évoluant en Pro D2. Ce jeudi, le club briviste a tenu à remercier Wemby pour son passage.

Victor Wembanyama , tout en discrétion. Au cours d’un été déjà bien rempli avec notamment au programme, un match de football au Costa-Rica , un pèlerinage avec des moines Shaolin en Chine , ou encore un tournoi organisé mêlant échecs et basket, la star française s’est bien occupée au cours des dernières semaines. Prêt à se battre afin de revenir sur les parquets NBA en pleine forme, Wembanyama s’est entraîné au cours des derniers jours en utilisant les installations sportives du CA Brive , club de Pro D2.

Ce jeudi, le club de deuxième division a ainsi révélé une vidéo sur ses réseaux sociaux tenant à remercier Wembanyama pour son passage. « Du Texas à la Corrèze, mais toujours en Noir et Blanc! Ces derniers jours, Victor Wembanyama a profité du Centre de Performance pour poursuivre sa préparation en vue de la prochaine saison. Bonne saison Victor ! », peut-on également lire dans la description de cette dernière.

« Avec la mairie tout s’est organisé dans le plus grand secret »

Auprès du quotidien la Montagne, la fille du président du club briviste témoigne : « Au début du mois de juillet, Victor s’est abonné à notre compte et nous a demandé, en message privé, s’il y avait une salle à Brive où il pouvait s’entraîner discrètement.Avec la mairie tout s’est organisé dans le plus grand secret en seulement dix jours. Justement, à Brive, ville de rugby, personne ne s’attend à le voir », ajoute l’un des entraîneurs du club. « Il a été très sympa et quand il a traversé la salle pour quitter le restaurant, il a été reconnu par beaucoup de monde », conclut une personne ayant pu rencontrer Wembanyama auprès du quotidien.