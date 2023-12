Surprise ! Une franchise NBA bientôt délocalisée ?

Florian Barré

Dans la même enceinte depuis 2008 et la délocalisation des SuperSonics de Seattle vers Oklahoma City, le Thunder réside au Paycom Center. Une salle des plus modestes qu’il faudrait penser à remplacer par une enceinte plus importante. C'est l'enjeu du vote qui va avoir lieu ce mardi à OKC. En effet, la ville et les habitants vont devoir décider de s’ils prendront ou non en charge la majorité des coûts de construction d'une nouvelle salle.

Lorsqu'un groupe d'investisseurs d'Oklahoma City a récupéré et déménagé les SuperSonics de Seattle en 2008 et a rebaptisé la franchise Thunder, la fierté civique s'est enflée à l'arrivée de la première franchise sportive de ligue majeure de l'État. Depuis lors, le Thunder d'Oklahoma City a disputé ses matchs à domicile dans ce qui est désormais une arène modeste selon les normes de la NBA. Ainsi, les propriétaires d'équipe veulent une nouvelle arène, et dans le cadre d'un accord qu'ils ont conclu avec les dirigeants de la ville, ils veulent que les contribuables supportent la majeure partie du prix de 900 millions de dollars.

La franchise a besoin des habitants de la ville pour ne pas être délocalisée

Les électeurs d'Oklahoma City devraient décider mardi s'ils approuvent une taxe de vente de 1% sur six ans pour aider à financer la construction ou s'ils risquent le même sort que Seattle : perdre l'équipe au profit d'un autre marché. Mais certains résidents et experts, qui ont étudié les partenariats public-privé, affirment que l’accord est bien meilleur pour les riches propriétaires d’équipes que pour le résident moyen. Selon le plan présenté aux électeurs, la nouvelle arène coûterait au moins 900 millions de dollars, les propriétaires de Thunder contribuant à hauteur de 5%, soit 50 millions de dollars, et 70 millions de dollars supplémentaires provenant d'une taxe de vente précédemment approuvée et destinée à l'amélioration de l'arène actuelle. L'équipe accepterait également de rester dans la ville pendant 25 ans, dans la nouvelle arène dont l'ouverture est prévue avant la saison 2029-30.

Les habitants d’Oklahoma City semblent réticents