« Stupide », « le pire trade de l’histoire ». En NBA, un Français se fait afficher

Thomas Bourseau

Rudy Gobert est une nouvelle fois pointé du doigt en raison du choix de trade des Minnesota Timberwolves qui l’ont accueilli à la dernière intersaison. Charles Barkley a profité d’un débat sur ESPN pour faire savoir qu’il fait partie du pire trade de l’histoire de la NBA.

La vie n’est pas rose pour Rudy Gobert dans le Minnesota, son nouveau chez lui depuis son trade chez les Timberwolves à la dernière intersaison. Diminué à l’aine, douleur qu’il avait déjà ressenti quelques jours plus tôt, Gobert n’a pas pu marquer les troisièmes retrouvailles avec l’Utah Jazz de son empreinte dans la nuit de lundi à mardi (125-126). Une rencontre qui a tourné en la faveur de l’ancienne franchise de Rudy Gobert.

Rudy Gobert dans l’oeil du cyclone

Sur le plateau d’ Inside The NBA pour ESPN , Ernie Johnson a lancé une bouteille à la mer au sujet de Rudy Gobert en demandant aux consultants assis autour de la table de ce qu’ils pensaient d’un highlight entre l’Utah Jazz et les Minnesota Timberwolves, à savoir l’ancienne franchise de Gobert contre sa nouvelle. Il n’en fallait pas moins pour que Charles Barkley monte au créneau et se joigne au Gobert Bashing comme son compère Shaquille O’Neal l’a déjà fait à plusieurs reprises par le passé au moment de la signature de son contrat supermax à Utah notamment.

«Tellement stupide, ce trade»