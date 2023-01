Révolution à l'OL, Tony Parker déjà prêt à tout chambouler

Pierrick Levallet

Déjà dirigeant de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne depuis quelques années, Tony Parker pourrait s'exporter dans d'autres sports. La légende des San Antonio Spurs a notamment été envisagé pour la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL. L'ancien basketteur français a donc révélé qu'il fallait attendre de voir comment les choses évoluent, annonçant néanmoins la date du départ de Jean-Michel Aulas.

Légende des San Antonio Spurs en NBA, Tony Parker se montre très actif ces dernières années pour le sport français. Le dirigeant de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne se voit continuer dans le basket à l’avenir. Mais il pourrait également s’exporter dans d’autres sports, comme le football. Depuis son arrivée à l’ASVEL, Tony Parker s’est montré très proche de Jean-Michel Aulas. Ainsi, l’ancien basketteur français a quelques fois été envisagé pour prendre la succession du président de l’OL à la tête du club lyonnais.

«Quand il tape du poing sur la table, les joueurs s'en foutent», coup de tonnerre réclamé à l'OL https://t.co/bfjWlyYKIv pic.twitter.com/ZYUGpDhFIf — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«On verra dans trois ans quand Jean-Michel (Aulas) ne sera plus là»

Invité du Canal Sports Club sur Canal+ , Tony Parker s’est alors prononcé sur un éventuel avenir à la tête de l’OL : « John Textor est venu avec son équipe et il a fallu faire un certain nombre dans le conseil. Et comme j'étais très occupé avec toutes mes activités, c’était un accord commun que je sorte (du conseil d'administration). Comme ça ils peuvent faire leur truc et on verra dans trois ans quand Jean-Michel (Aulas) ne sera plus là. On a des très très bonnes discussions avec John (Textor), après il faut voir comment on peut discuter. »

«Un de ces jours, j'essaierai la NBA»