NBA : «C’est le joueur le plus égoïste», il fracasse cette légende des Bleus

Hugo Chirossel

Quatre fois champions NBA avec San Antonio, Tony Parker est sans conteste une légende des Spurs. Son maillot a d’ailleurs été retiré au sein de son ancienne franchise et il est désormais éligible pour entrer dans le Hall of Fame de la Ligue. Malgré tout, le Français ne fait pas l’unanimité auprès de ses anciens coéquipiers, notamment Stephen Jackson, qui n'est pas un grand fan de lui.

En juin prochain, cela fera quatre ans que Tony Parker a annoncé la fin de sa carrière. Après avoir vu son maillot être retiré par les Spurs en 2019, avec qui il a remporté quatre titres (2003, 2005, 2007, 2014), l’ex-international français est désormais éligible pour entrer au Hall of Fame de la NBA, ce qui pourrait arriver dès cette année. Si personne ne contredit le talent de Tony Parker et l’impact qu’il a eu dans la ligue, certains de ses anciens coéquipiers semblent avoir une dent contre lui.

« On aurait gagné plus de titres et été plus victorieux s'il avait été moins égoïste »

C’est notamment le cas de Dejounte Murray. Aujourd’hui aux Hawks, il a joué avec Tony Parker lors de ses premières saisons en NBA. Invité du podcast All the Smoke , le joueur âgé de 26 ans a regretté que le Français ne l’ait pas suffisamment pris sous son aile. Tony Parker n’aurait pas aimé qu’il prenne sa place à San Antonio, ce qui l’aurait poussé à rejoindre les Hornets, où il a terminé sa carrière. Également présent, Stephen Jackson en a profité pour livrer le fond de sa pensée sur l’ancien meneur de l’équipe de France. « Je sais quel type de personne est Tony. C'est un grand joueur, il va entrer au Hall of Fame. Mais il est très égoïste. On aurait gagné plus de titres et été plus victorieux s'il avait été moins égoïste. À 16-17 ans, en France, on l'a mis tout en haut. Il est arrivé en NBA, titulaire à 19 ans, sauf que le réveil a été rude », a-t-il déclaré.

Stephen Jackson calls Tony Parker a very selfish player. 👀 #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/k2bc9tI87x — Beyond The Game (@BeyondTheGameKy) January 20, 2023

« C'est le joueur le plus égoïste avec lequel j'ai jamais joué »