NBA - Wembanyama : Son énorme projet en dehors du basket !

Victor Wembanyama, éloigné des parquets NBA pour raisons médicales, ne reste pas inactif. Le prodige français, passionné d’échecs depuis l’enfance, vient d’officialiser un projet inédit : un tournoi d’échecs réservé aux joueurs NBA. Un événement prévu pour juillet 2025 à Las Vegas, où on retrouvera de nombreuses stars du basket mondial, notamment Luka Doncic, Klay Thompson ou encore Jaylen Brown.

Wemby crée son événement

C’est Julien Song, joueur professionnel d’échecs, créateur de contenus et coach d’Inoxtag, qui a confirmé l’événement sur France Inter. Le tournoi verra le jour en juillet 2025 à Las Vegas, capitale du show et désormais des échecs version NBA. L’idée est simple : faire s’affronter les basketteurs les plus stratèges de la ligue dans un cadre compétitif mais ludique. Parmi les noms évoqués, on retrouve des stars comme Luka Doncic, Klay Thompson ou encore Jaylen Brown, tous connus pour leur intérêt pour le jeu d’échecs.