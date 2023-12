NBA : Wembanyama en route vers une récompense historique ?

Arnaud De Kanel

Dans le naufrage collectif des Spurs, Victor Wembanyama sort tout de même la tête de l'eau en affichant des statistiques assez impressionnantes. D'ailleurs, la NBA a récemment mis à jour le classement du Rookie de l'Année et le numéro un de la Draft devance toujours Chet Holmgren. A ce rythme-là, il pourrait donc devenir le premier Français à remporter cette distinction.

Tout ne se passe pas comme prévu pour Victor Wembanyama avec les Spurs. Les joueurs de Gregg Popovich comptent déjà 23 défaites pour seulement 4 victoires et ils ne donnent pas l'impression de 'tanker'. L'effectif manque juste de qualité même si Victor Wembanyama est présent dans les rangs texans. Le numéro un de la dernière Draft s'en sort comme il peut dans ce naufrage et d'un point de vue personnel, son début de saison est très réussi. Il file même vers le titre de Rookie de l'Année.

Wembanyama devant Holmgren

La lutte pour le trophée de ROY (Rookie Of the Year) bat son plein. La NBA a mis à jour le Ladder et après quasiment trente matchs, Victor Wembanyama a les faveurs des votants. Le Français devra à minima faire aussi bien pour prétendre à cette distinction car Chet Holmgren ne faiblit pas. Le pivot d'Oklahoma City impressionne toujours autant et il colle aux basques de Wemby dans le classement actualisé du Rookie de l'Année. Les deux phénomènes se détachent et on se dirige logiquement vers une bataille à deux. Jaime Jaquez Jr (Miami) et Brandon Miller (Charlotte) commencent à être largués. Le Français Bilal Coulibaly est pour le moment 8ème de ce classement. Wembanyama prend donc le chemin de la victoire, un sacre qui serait historique pour la France.

Aucun français n'a été élu Rookie de l'Année

Des grands noms de la NBA ont reçu cette distinction mais aucun Français n'est parvenu à la remporter. Wilt Chamberlain, Larry Bird, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, LeBron James, Kevin Durant ou encore Luka Doncic ont été sacrés Rookie de l'Année. Il faut remonter à 1998 et Tim Duncan pour voir un joueur des Spurs récompensé. Victor Wembanyama est bien parti pour mettre fin à l'attente, lui qui est désormais le favori pour succéder à Paolo Banchero, vainqueur en 2023.