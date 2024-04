NBA : Victor Wembanyama encensé par ses adversaires

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama suscite l’admiration, notamment celle de ses adversaires. Les Memphis Grizzlies, vaincus par les San Antonio Spurs (87-102) ce mardi, ne font pas exception. « Il va devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », s’est projeté Taylor Jenkins, le coach de l’équipe.

Taylor Jenkins : « Il faut arrêter de parler de hype »

« Il faut arrêter de parler de “hype”, parce que [Victor Wembanyama] a déjà fait ses preuves au cours de sa saison rookie » , a lancé le coach des Grizzlies en conférence de presse d’avant-match. « C’est incroyable de penser à son potentiel et à ce qui l’attend l’année prochaine. Ce qu’il a déjà accompli lors de sa première saison, c’est impressionnant. On peut voir les progrès qu’il a réalisés depuis le début de la saison, en s’adaptant à la vitesse et à l’aspect physique [de la NBA] et en jouant sur ses points forts. »

« L’instinct avec lequel il joue des deux côtés du terrain, particulièrement en attaque, c’est comme s’il était un extérieur dans le corps de l’un des joueurs les plus grands de la ligue » , a-t-il poursuivi. « C’est un joueur phénoménal. Il va devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Nous aurons fort à faire, mais chaque fois que nous en aurons l’occasion, nous en apprendrons un peu plus sur lui, dans l’espoir de comprendre comment le battre. »

GG Jackson : « Il va devenir l’un des plus grands défenseurs de tous les temps »

« Il est évident qu’il est un excellent contreur. Il est en lice pour le titre de Défenseur de l’année. Ce sera probablement le cas chaque année » , avait également reconnu Taylor Jenkins, avant la rencontre. « Nous devrons nous préparer à l’affronter, lui et une grande équipe des Spurs, année après année. »