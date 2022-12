NBA : Une guerre avec Rudy Gobert ? Il met les choses au point

Thibault Morlain

Lors de la dernière intersaison, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont pris des chemins séparés. Alors que les deux ont quitté le Jazz, le premier a rejoint les Timberwolves tandis que le second s’est envolé pour les Cavaliers. La fin d’une association qui aura toutefois fait polémique. Alors que Gobert et Mitchell étaient loin d’être les meilleurs amis du monde, ce dernier a fait le point sur cette relation.

Avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le Jazz avait deux des meilleurs joueurs de la Ligue. De quoi voir les choses en grand pour la franchise de Salt Lake City, qui rêvait notamment d’un titre NBA. Malheureusement, cela n’a jamais été le cas. Il faut dire que la relation entre les deux stars de l’équipe était loin d’être la meilleure. En effet, entre Mitchell et Gobert, les tensions étaient palpables ces derniers mois. De quoi faire énormément parler de l’autre côté de l’Atlantique…

« Les choses n'ont tout simplement pas fonctionné au niveau du basket »

Alors que Donovan Mitchell et Rudy Gobert n’ont plus aucun contact, chacun ayant quitté le Jazz, respectivement pour les Cavaliers et les Timberwolves, le nouveau joueur de Cleveland est revenu sur sa relation avec le pivot français. Etait-ce alors vraiment la guerre entre les deux anciens coéquipiers dans l’Utah ? Rapporté par BasketSession , Mitchell a tout d’abord expliqué : « Honnêtement, les choses n'ont tout simplement pas fonctionné au niveau du basket. Dans ce monde, il faut toujours que ce soit vraiment négatif... Mais c'est juste le basket qui n'a pas fonctionné. Nous n'avions pas la même vision des choses ».

« Il n’y a pas de haine »