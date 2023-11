NBA : Un maillot de Wembanyama se vend aux enchères pour un montant complètement dingue

Florian Barré

La recrue des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, prend d'assaut la NBA et brise déjà le marché des souvenirs sportifs. Le maillot porté lors de ses débuts en NBA, contre les Dallas Mavericks, vient de se vendre aux enchères à un prix époustouflant selon la société de beaux-arts Sotheby's : 762 000 $. Le dernier numéro un de draft entre donc dans l’histoire de manière surprenante. Du jamais vu pour un rookie !

Un maillot porté lors de la seconde mi-temps des débuts de Victor Wembanyama en NBA contre les Dallas Mavericks s'est vendu mardi pour la somme incroyable de 762 000 $, selon la société de beaux-arts Sotheby's . Les estimations préalables aux enchères se situaient entre 80 000 et 120 000 dollars. La somme est un record pour n’importe quel premier maillot de recrue de la NBA et l’un des plus hauts décomptes de l’ère moderne. Un mois après ses débuts en NBA en 2020, un maillot de Zion Williamson porté lors de la première moitié de ce match s'est vendu 80 040 $. Le record de tous les temps est de 3,69 millions de dollars, dépensés en mai 2021 pour un maillot de Kobe Bryant.

Une enchère à grande échelle

Selon Sotheby's , récemment nommée source officielle de la NBA en matière de jeux vidéo, la vente aux enchères comptait 176 enchérisseurs répartis dans 14 pays, avec une moyenne de 24 enchères par lot. Le premier lot de maillots de Wembanyama a attiré à lui seul 62 offres. Il s'agit de l'un des niveaux de participation les plus élevés pour une vente aux enchères de souvenirs sportifs chez Sotheby’s.

Miller et Henderson ne bénéficient pas de la même affection

Le précédent record d'enchères pour des souvenirs de Wembanyama était de 62 000 $, payés pour un maillot que la recrue des San Antonio Spurs portait lors de ses débuts en Summer League. Au total, la vente aux enchères de mardi, composée de 64 lots, a rapporté 1,249 million de dollars. Parmi les autres maillots notables figuraient ceux du choix n°2 de la draft 2023, Brandon Miller (27 940 $) et du choix n°3, Scoot Henderson (19 050 $).