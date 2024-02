NBA : Un coéquipier de Victor Wembanyama quitte les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont finalement réalisé un transfert à la trade deadline. Doug McDermott, le meilleur tireur de l’équipe, a été envoyé aux Indiana Pacers ce jeudi en échange d’un second tour de draft et de quelques pièces supplémentaires. Cet échange était attendu, même par le joueur lui-même.

Doug McDermott fait son retour aux Indiana Pacers, où il a déjà passé trois saisons entre 2018 et 2021. L’ailier a été transféré par les San Antonio Spurs ce jeudi, juste avant la trade deadline, comme il l’avait vraisemblablement anticipé.

Les Spurs récupèrent un second tour de draft

Les Spurs se sont immiscés dans un transfert entre les Pacers et les 76ers, centré autour de Buddy Hield, pour obtenir un tour de draft. Ils ont ainsi envoyé McDermott à Indiana en échange du second tour de la draft 2029 des Clippers et d’une compensation financière. Dans le transfert, ils ont également récupéré le contrat de Marcus Morris Sr, qu’ils prévoient de libérer rapidement, selon Shams Charania de The Athletic .



NBA : Evan Fournier change enfin d’équipe pour un nouveau départ https://t.co/j5rAUCXJ0F pic.twitter.com/oXj1OLeg39 — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Doug McDermott retrouve les Pacers

À 32 ans, Doug McDermott était le joueur le plus expérimenté de l’effectif de San Antonio, et aussi leur tireur le plus fiable avec une moyenne de 43,9 % à trois points cette saison. Malgré sa moyenne modeste de six points par match, son tir et son expérience seront un atout pour les Pacers, qui doivent combler le vide laissé par Hield.



« C’est un professionnel et c’est une excellente situation pour lui d’aller à Indiana. Il y a un rôle à prendre pour lui là-bas » , a souligné l’entraîneur Gregg Popovich après la défaite des Spurs face au Magic ce jeudi (111-127). « Je pense qu’il aura beaucoup de temps de jeu avec ce groupe qui se débrouille très bien. »

Un départ attendu