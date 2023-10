NBA : Un ancien MVP annonce vouloir se « mettre en retrait »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Double MVP, défenseur de l’année, champion NBA et MVP des Finales… Giannis Antetokounmpo est l’un des meilleurs joueurs de la planète, si ce n’est le meilleur. Pourtant, avec l’arrivée de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, le Greek Freak souhaite s’effacer légèrement.

Depuis de nombreuses années, Giannis Antetokounmpo est l’incarnation des Milwaukee Bucks. Cependant, avec l’arrivée de Damian Lillard, la superstar souhaite se mettre légèrement en retrait pour permettre à son coéquipier de s’exprimer pleinement sur le terrain et aider son équipe à reconquérir le titre NBA. « [Khris Middleton et moi] allons nous mettre en retrait et laisser Dame être lui-même, parce que nous savons que nous trouverons des moyens d’être efficaces » , a annoncé le Grec samedi, devant les médias. « Je pense que nous allons faire, en tant qu’équipe, ce qui est nécessaire pour gagner. »

Laisser Damian Lillard diriger l’attaque

Pour Antetokounmpo, cette décision marque une évolution majeure de son rôle au sein du collectif. Leader offensif ces dernières années, il déclare ne plus se soucier de ses responsabilités dans ce domaine « pour la première fois de [sa] carrière » . En attaque, il souhaite céder le contrôle à Damian Lillard. « Il est le meneur de cette équipe » a annoncé le septuple All-Star, habitué à souvent avoir la balle entre les mains. « Il va prendre beaucoup de décisions pour cette équipe et je lui fais confiance. J’ai joué avec lui pendant quelques jours, et je sais qu’il va me trouver. »

Un nouveau rôle pour Giannis Antetokounmpo