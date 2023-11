NBA : Sensationnel, Wembanyama rentre déjà dans l’histoire

Benjamin Labrousse

Auteur de 38 points sur le parquet des Suns de Phoenix dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a flambé pour son 5ème match en NBA, et a permis aux Spurs de l’emporter (132-121). Si son éclosion est attendue sur la durée, le prodige français a déjà marqué les esprits avec cette prestation face aux Suns de Kevin Durant. Retour sur les stats marquantes du premier tour de piste de Wemby en NBA.

« Il est grand, je ne suis pas certain qu’essayer différentes formes de défense serve à quelque chose » . Après la victoire des Spurs de San Antonio (132-121) face aux Suns de Phoenix dans la nuit de jeudi à vendredi, même l’expérimenté Gregg Popovich ne parvenait pas véritablement à trouver les mots concernant la performance de son poulain Victor Wembanyama. Auteur de 38 points à 15 sur 26 au tir, 10 rebonds, mais également de deux contres, le prodige français a impressionné. Avec cette prestation XXL, le rookie numéro un de la dernière draft a égalé ou rejoint certaines stats marquantes. Pour commencer, Le Parisien précise que depuis Shaquille O’Neal en 1992, aucun rookie n’avait réussit à cumuler 85 points, 35 rebonds et 10 contres en 5 matchs NBA. Impressionnant donc.

Gregg Popovich : « Victor Wembanyama a tout pour devenir une superstar en NBA » https://t.co/2PIABi3pX9 pic.twitter.com/9080SKhKW2 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Une soirée de gala pour Wembanyama

Mais les performances réussies de Wemby en NBA ne s’arrêtent pas là. Comme dévoilé par le journaliste Florian Benfaïd, les 38 points inscrits par Wembanyama face aux Suns représentent le deuxième plus haut total pour un rookie français (le 1er étant Rodrigue Beaubois et ses 40 points en 2010), mais également le 3ème total le plus élevé pour un rookie des Spurs.

Wemby : 8ème plus jeune joueur de l’histoire à mettre 35 points

D’un point de vue historique, Victor Wembanyama est également devenu le 4ème joueur de l’histoire de la NBA à totaliser plus de 100 points, 40 rebonds, ainsi que 10 contres sur les cinq premiers matchs au sein de la Grande Ligue. Le joueur né en 2004 est le 8ème plus jeune joueur de l’histoire ayant réussi à inscrire plus de 35 points, tout en devenant le plus jeune Spur à réussir cet exploit. De bon augure pour la suite de la saison du prodige français.