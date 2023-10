NBA : Nouveaux rebondissements dans le dossier James Harden

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le retour à l’entraînement de James Harden ne signifie pas que la situation s’est apaisée. En interne, le meneur de jeu reste en conflit avec les Philadelphia 76ers, qui sont toujours en contact avec les Los Angeles Clippers en vue d’un éventuel transfert, selon Shams Charania de The Athletic.

L’avenir de James Harden reste incertain. Bien qu’il ait récemment repris l’entraînement avec les 76ers, le meneur reste déterminé à obtenir son transfert. Le dossier ouvert cet été n’est pas encore clos et pèse toujours sur les bras de Philadelphie.

Des discussions toujours en cours avec les Clippers

Pendant l’intersaison, l’ancien MVP a demandé son transfert au front office dirigé par Daryl Morey, une situation conflictuelle qui a animé la planète NBA pendant la période estivale. Il avait placé les Los Angeles Clippers en tête de sa liste de destination favorites, souhaitant rejoindre Paul George et Kawhi Leonard pour viser le titre.



Actuellement, Philadelphie serait toujours en discussion avec la franchise californienne, d’après Shams Charania de The Athletic . Les négociations tardent à aboutir, les Clippers étant réticents à faire une offre trop importante étant donné l’absence de concurrence sur cette piste. Néanmoins, James Harden espère toujours regagner sa ville natale et les 76ers pourraient finir par céder afin de clore définitivement cette affaire.

Une situation toujours aussi compliquée aux 76ers

Bien qu’il se soit entraîné avec le reste de l’équipe, James Harden n’a toujours pas disputé de match de pré-saison. Il n’a même participé qu’à un seul match d’entraînement en deux semaines. Face à la presse, il a laissé entendre que sa relation avec les dirigeants de l’équipe était irréparable et que son désir de partir était toujours vif.



Cependant, Harden ne prévoit toujours pas de refuser de jouer les rencontres. Il pourrait ainsi prendre part au dernier match de préparation contre les Atlanta Hawks et est attendu sur le terrain le 26 octobre pour l’ouverture de la saison régulière face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Mais la situation est toujours très tendue et Philadelphie souhaite probablement mettre un terme à cette saga, marquée par de nouveaux rebondissements chaque semaine.