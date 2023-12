NBA : L’excellent Haliburton discutable pour le quart de finale contre les Celtics

Florian Barré

Tyrese Haliburton continue sa fabuleuse campagne avec les Pacers, lui qui gère d’une main de maître la meilleure attaque de la NBA. Distribution, scoring, polyvalence, efficacité offensive, Haliburton n’a jamais semblé aussi fort et pointe dans la plupart des tops 10 dans la course au MVP 2023-24. Malheureusement pour la franchise de l’Indiana, il pourrait manquer un match important ce lundi soir, ou au mieux, être diminué sur le parquet.

La star des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, est incertaine pour le quart de finale du tournoi de mi-saison contre les Celtics de Boston lundi. Haliburton a déjà raté la victoire des Pacers contre le Heat de Miami le 2 décembre en raison d'une contusion au genou et souffre également d'une infection des voies respiratoires. Si le match de ce lundi était un match normal de saison régulière, il semble peu probable qu'Haliburton y participe, mais compte tenu des enjeux de l'In-Season Tournament (500 000$ pour les vainqueurs), il y a de fortes chances qu'il tente sa chance.

NBA : Comment Wembanyama peut-il devenir le joueur le mieux payé de l'histoire des Spurs? https://t.co/3aa2lLkoi3 pic.twitter.com/0N8VVUxnIS — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Haliburton impressionne

C'est une bonne nouvelle pour les Pacers, qui ont été détruits par 51 points lorsque Haliburton a été absent pour leur première rencontre avec les Celtics le 1er novembre. Après avoir fait sa première apparition parmi les all-stars la saison dernière, Haliburton a été intraitable jusqu'à présent dans cette campagne NBA. Il affiche une moyenne de 27,0 points et 11,8 passes décisives par match avec des répartitions de tir de 51,9/44,7/88,0. Chacun de ces chiffres constitue un sommet en carrière, et il mène la ligue en matière de passes décisives, devant Nikola Jokic.

Haliburton entre dans l’histoire

Preuve que Tyrese Haliburton est essentiel à la machine de l’Indiana, ces deux dernières semaines, il a notamment sorti une performance XXL sur le parquet des Sixers (33 points, 15 passes), ainsi que chez les Hawks (37 points, 16 passes). Encore plus récemment, il a inscrit 44 points et réalisé 10 assists contre Miami, à 15/28 aux shoots. Par ailleurs, il a rejoint Tiny Archibald, Oscar Robertson et James Harden en tant que seuls joueurs de l'histoire de la ligue à enregistrer au moins 375 points et 175 passes décisives au cours des 15 premiers matchs d'une saison. Il a également rejoint, courant novembre, Michael Jordan et LeBron James en tant que seuls joueurs à avoir enregistré en moyenne au moins 25 points et 10 passes décisives pendant un mois entier tout en tirant à 50% depuis le terrain et à 40% derrière la ligne extérieure.