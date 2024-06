NBA : Les Warriors vont se séparer d’une de leurs stars

Florian Barré

Les Golden State Warriors ont des décisions incroyablement difficiles à prendre cette intersaison. Alors que la plupart des regards sont tournés vers Klay Thompson, Chris Paul et Andrew Wiggins, il y a un autre joueur de longue date qui devrait disparaître du roster californien. Joueur des Warriors depuis la Draft 2015, Kevon Looney devrait vraisemblablement être mis à la porte par sa direction.

L’horloge tourne du côté de Golden State. Klay Thompson devrait devenir agent libre sans compensation dans moins de trois semaines, ce qui mettrait l'avenir de ses Warriors dans une incertitude considérable. Mais Klay n'est pas le seul membre du noyau des Dubs dont les jours au sein de l'équipe pourraient bientôt être terminés. Kevon Looney devrait également vivre un changement majeur dans sa carrière après neuf saisons passées sous l’égide de Steve Kerr.

Looney en back-up de Wembanyama ?

Selon un rapport de Tim Kawakami de The Athletic , les Golden State Warriors devraient se séparer de Looney, triple champion de la NBA. Kawakami a révélé la nouvelle lors d'un épisode du podcast Warriors Plus Minus . « Je pense que la situation la plus probable est qu'il soit évincé, qu'il gagne 3 millions de dollars avec les Warriors et qu'il parte à la recherche d'une autre place. Il y aura une autre place pour lui dans cette ligue. Les équipes vont le vouloir, encore une fois pour un nombre très faible, mais elles vont le vouloir. »

Une grosse perte pour GS ?

Kawakami a également mentionné que Looney pourrait devenir un pivot de remplacement dans des équipes comme les Denver Nuggets et les San Antonio Spurs. Kevon Looney est sans doute l’un des joueurs les plus fiables de la liste des Golden State Warriors au cours de la dernière décennie, peut-être même le plus sous-estimé. Il est membre de l'équipe depuis 2015, a remporté trois championnats et a connu à un moment donné une séquence de 290 matchs consécutifs. Homme à tout faire dans la peinture, Looney est un role player utile.