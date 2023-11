NBA : Les Spurs de Victor Wembanyama s’approchent d’un triste record

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama pourraient bientôt établir un nouveau record, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Alors qu’ils ont perdu leurs 12 derniers matches, l’équipe se rapproche dangereusement de la plus longue série de défaites de l’histoire de la franchise, réalisée très récemment.

Ce n’est un secret pour personne : les Spurs de Victor Wembanyama sont sur la mauvaise pente. Les Texans ont enregistré, face aux Denver Nuggets, leur 12e défaite consécutive dimanche dernier. Ils se rapprochent désormais d’un triste record pour la franchise.

Les Spurs déjà sur le podium de la médiocrité

La série en cours est déjà la troisième plus longue de l’histoire des Spurs, ce qui montre à quel point l’équipe de Gregg Popovich, actuellement dernière de la conférence Ouest avec un bilan de 3 victoires pour 14 défaites, a mal commencé sa saison. Si elle perd un match de plus, elle égalera la deuxième plus longue série noire de l’histoire de San Antonio, établie à 13 par l’équipe de 1989.

Un record à portée de main

Le record actuel de la franchise est de 16, établi la saison dernière. À ce moment-là, les Spurs étaient une jeune équipe en reconstruction, affaiblie par les blessures et en route pour obtenir le premier choix de la draft. Il serait surprenant de voir Victor Wembanyama et ses coéquipiers surpasser ce record, étant donné les attentes placées en eux au début de la saison NBA. Cependant, ils ne sont qu’à quatre matches de ce record. Leurs prochains adversaires sont les Hawks, les Pelicans, les Rockets et les Lakers de LeBron James. Pour égaler le record, les Spurs devraient perdre tous ces matches, et une défaite supplémentaire contre Los Angeles les ferait le dépasser.

Un motif d’espoir à San Antonio

Bien que les Spurs n’aient plus gagné depuis la performance phénoménale de Victor Wembanyama contre les Phoenix Suns de Kevin Durant, l’espoir persiste. Devin Vassell, blessé à l’adducteur pendant cette série de défaites, retrouve son rythme et devrait prochainement réintégrer le cinq majeur. De plus, San Antonio a montré sa capacité à surprendre en début de saison et pourrait le faire à nouveau dans les rencontres à venir. Les derniers matches de l’équipe, dont Gregg Popovich semble satisfait, vont en tout cas dans la bonne direction.