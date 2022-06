Basket

NBA : L'énorme annonce de Stephen Curry après sa blessure

Publié le 9 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Très en vue lors des trois premiers matchs des finales NBA face aux Boston Celtics, Stephen Curry a été contraint de sortir sur blessure après un contact avec Al Horford. Toutefois, alors que les fans des Golden State Warriors s’inquiétaient d’une potentielle absence du meneur, celui-ci jouera lors de la prochaine rencontre, comme il l’a confié devant la presse.

Les fans de Golden State ont retenu leur souffle. Pour le 3ème match des finales face aux Boston Celtics, les Dubs n’ont pas réussi à tenir tête à leurs adversaires, et se sont inclinés 116-100. Une défaite qui porte le score à 2-1 pour les C’s , mais ce n’est pas la principale préoccupation des Warriors pour le moment. Étincelant lors des trois rencontres, Stephen Curry tourne à 31,3 points ; 5 rebonds ; 3,7 passes décisives et 2,7 interceptions, et semble être en mission. Le joueur de 34 ans est décidé à remporter le titre de MVP des finales manquant à son palmarès, lui qui est régulièrement pointé du doigt pour ce manque malgré 3 bagues de champion. Certaines anciennes stars du basket n’hésitent d’ailleurs pas à remettre en cause le natif d’Akron, comme Tracy McGrady : « Ce n’est pas Michael Jordan, ce n’est pas Magic Johnson, ce n’est pas Kobe Bryant. Ces gars sont dans une catégorie différente, ils étaient à la base d’équipes championnes » . Toutefois, s’il évolue actuellement à un très haut niveau, Chef Curry a fait peur à ses supporters. Alors qu’il ne restait plus que 4 minutes dans le dernier quart-temps, un cafouillage à eu lieu dans la raquette des hommes de Steve Kerr. Tandis que le meneur s’est jeté au sol afin de récupérer le ballon, Al Horford a fait de même, coinçant le pied du numéro 30 sous son corps. Quelques secondes plus tard, Curry apparaissait alors grimaçant. Cependant, sa présence lors des prochaines échéances ne serait pas menacée.

« Je vais jouer »