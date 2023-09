NBA : LeBron, Jordan, Kobe... Quand Tony Parker dévoilait le nom du plus grand joueur de tous les temps

Florian Barré

Tony Parker est l’un des rares joueurs à avoir affronté trois des plus grands noms de l’histoire de la NBA à savoir, Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Arrivé dans la Grande Ligue en 2001, le Français a connu les dernières années de Jordan, les exploits de Kobe avec les Lakers et l’ascension de LeBron avec les Cavaliers puis le Heat. Mais qui est le meilleur selon lui ?

Même si son palmarès ne le retranscrit pas forcément, Tony Parker a débarqué dans la ligue à l’une des époques les plus compétitives de l’histoire. Quatre fois champion avec les Spurs de Victor Wembanyama, le meneur tricolore a eu le privilège de croiser le fer avec les légendes américaines que sont Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James, et ce à plusieurs reprises. Une chance inouïe, dont il n’est pas peu fier, qui lui a permis de trancher entre les trois hommes.

NBA : À quoi pourrait ressembler Team USA aux Jeux Olympiques 2024 ? https://t.co/5yuHUhF7uD pic.twitter.com/VsAu2fugYC — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Jordan, « Greatest Of All Time »

C’était en 2020, alors qu’il était invité chez Konbini pour revenir sur son exceptionnelle carrière, que TP dévoilait pour la première fois le nom du meilleur joueur NBA de tous les temps. Et à l’époque, selon lui, il n’y a pas photo. C’est Jordan qui mérite ce titre honorifique : « J’ai joué contre LeBron et Kobe dans leur prime et contre Jordan en fin de carrière et pour moi, le meilleur de tous les temps, c’est Jordan. Quand tu regardes l’histoire de la NBA, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, LeBron, il n’est qu’à 3 bagues (4 désormais, ndlr). Pareil pour Steph Curry (4 également de nos jours, ndlr). C’est dur de gagner 4, 5, sans parler de 6 bagues comme Jordan. C’est très, très dur. »

Kobe devant James