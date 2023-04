NBA : LeBron James victime de son coach ?

Florian Barré

C’est dans la nuit de vendredi à samedi que se tiendra peut-être l’issue de la série entre Lakers et Grizzlies. LeBron James et les siens devront faire le boulot à la maison au risque de devoir se coltiner un déplacement à Memphis pour le Game 7. Et pour s’en sortir le coach de L.A. Darvin Ham devra mieux appréhender les moments clefs du match que lors du dernier match.

La balle est dans les mains des Lakers. La franchise de Los Angeles mène 3-2 face aux Grizzlies au premier tour des playoffs NBA et recevra lors du Game 6. Lors du dernier match ce mercredi, LeBron James et ses partenaires n’ont pas fait le poids, défaite 116 à 99. Face à une franchise inexpérimentée, c’était le moment d’enfoncer le clou mais le King s’est montré particulièrement maladroit avec 15 points à 5/17 au tir.

Darvin Ham a plombé les Lakers

Cependant tout n’est pas de la faute de LeBron. Le coach des Lakers aurait aussi sa part de responsabilité selon certains observateurs, lui qui a été auteur de choix surprenants pendant la rencontre. En effet, alors que les Lakers étaient menés 75-74 dans le troisième quart-temps, Darvin Ham a décidé de retirer Anthony Davis du parquet laissant un déficit de taille conséquent à son équipe dans la raquette.

LeBron en pivot, pour quoi faire ?

Les Grizzlies ont profité du choix de Ham en inscrivant 7 points en trois actions. Et si Mo Bamba, arrivé à la trade deadline, aurait pu apporter de bon service au poste de pivot, le coach des Lakers en a décidé autrement en plaçant LeBron James ou Rui Hachimura à l’intérieur. Résultat, les Grizzlies du grand Jalen Jackson Jr. ont pris le large et se sont offert un Game 6 à Los Angeles. Par ailleurs, Darvin Ham ne s’est pas exprimé au sujet de sa mise en place tactique et s’il a sans doute souhaité préserver Davis d’une potentielle blessure, rien n’explique pourquoi Bamba est snobé.