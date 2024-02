NBA : LeBron James anéantit les Clippers à lui tout seul

Florian Barré

Les faits sont clairs : LeBron James est sur le point de devenir le premier joueur de l'histoire de la NBA à marquer 40 000 points en carrière. Et face aux Clippers, alors que les Lakers étaient menés 96-77 à l’issue du troisième quart-temps, le « King » a semblé pressé d’atteindre ce record fou. En effet, seul, James a renversé la tendance, enchaînant les tirs longue distance, sous les yeux ébahis de ses coéquipiers, pour donner la victoire à sa franchise 116-112.

En vue de la postseason qui approche, chaque victoire compte pour les Los Angeles Lakers, coincés à la neuvième place de la Conférence Ouest. Ainsi, le come-back de 21 points qu’ils viennent de réaliser contre les Clippers est sans doute la victoire la plus folle de leur saison. Principal artisan de ce succès : LeBron James. Il a inscrit 19 points au cours du quatrième quart-temps, dont cinq tirs à 3-points ainsi que quatre passes décisives.

Victor Wembanyama, nouveau visage de la NBA sur les réseaux sociaux https://t.co/3hwbw90388 pic.twitter.com/AWUz6QufnU — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

« Vous avez juste un super pouvoir »

Il s'agit du plus grand retour au quatrième QT que les Lakers ont réalisé depuis 2003, l'année où LeBron a été drafté, et le plus grand retour au quatrième QT de la carrière de celui-ci. Il est évident que LeBron James est toujours un joueur fantastique, mais atteindre ce niveau, dans un match aussi important, contre un adversaire aussi formidable, à 39 ans... « Juste une zone. Vous ne pouvez pas vraiment le décrire. Vous souhaiteriez pouvoir y rester pour toujours. Mais pendant cela, vous ne ressentez rien. Vous avez juste un super pouvoir. » a déclaré James au sujet de sa performance.

Le prochain record fou du « King »