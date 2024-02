NBA : Un shoot au buzzer complètement fou (vidéo)

Florian Barré

Deuxièmes à l’Est, les Cleveland Cavaliers accueillaient les Dallas Mavericks de Luka Doncic ce mardi soir à la Rocket Mortgage FieldHouse. Malgré les 45 points, les 14 passes décisives et les 9 rebonds du Slovène, la franchise de l’Ohio s’est imposée, 121-119. Il aura fallu attendre les tout derniers instants et un panier hallucinant de Max Strus pour connaître le dénouement exact de la rencontre, entre deux équipes prétendantes au titre.

Les Cleveland Cavaliers sont, pour l’heure, la plus agréable surprise de la saison NBA en cours. L’exercice 2023-24 des Cavs semblait mal parti lorsque Darius Garland et Evan Mobley ont tous deux été blessés à la mi-décembre, mais l'équipe a finalement réussi une énorme séquence de victoires pour se hisser au deuxième rang de la Conférence Est. La rencontre avec les Dallas Mavericks de ce mardi soir ressemblait à une confrontation entre deux prétendants de seconde zone. Un match passionnant de va-et-vient s'est terminé par un moment magique, lorsque Max Strus a tenté un tir au-delà du demi-terrain pour donner aux Cavs une victoire 121-119.

WHAT AN ENDING IN CLEVELAND pic.twitter.com/brftTjL1YG — Steve Jones Jr. (@stevejones20) February 28, 2024

Un miracle dans l’Ohio !

Ce doit être l’un des plus longs buzzer beaters gagnants de l’histoire récente de la NBA. Si le coup de génie de Strus manquait, les Cavs auraient subi une défaite peu convaincante à domicile. Au lieu de cela, il a réussi ce que l’on appelle plus communément un miracle pour donner la victoire à son équipe, alors même qu’il tirait à peine plus de 33% à 3 points avant la rencontre et ce, depuis son arrivée dans l’Ohio l’été dernier.

Max Strus injouable

Ce mardi, Strus était en feu avec un très joli 7/10 en profondeur, portant son total de points à 21. Il aura renversé les Mavericks en solitaire, ou presque, dans les quatre dernières minutes avec cinq paniers à 3-points, dont quatre d’affilée en un peu plus d’une minute pour réduire l’avance de Dallas de +10 à +1. En réalité il ne fût pas le seul à être précieux dans le money time puisque Donovan Mitchell (31 points, 7 rebonds, 6 passes) a aussi porté les Cavs jusqu’à la victoire. Un succès qui permet à Cleveland de renforcer sa 2e place à l’Est, tandis que les Mavs restent scotchés à la 8e place de l’Ouest.