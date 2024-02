NBA : Les Warriors de Steph Curry tombent de très haut !

Florian Barré

Avant le match de la nuit dernière face aux Denver Nuggets, les Golden State Warriors restaient sur 10 victoires en 12 matchs. Alors qu’on se rapproche peu à peu de la fin de la saison régulière, les Dubs, dixième à l’Ouest, semblent aller dans le bon sens après une première partie d’exercice relativement décevante. Et hier soir, face aux derniers champions NBA, ils ont continué sur ce chemin-là, possédant jusqu’à 16 points d’avance dans le deuxième quart, avant de s’écrouler totalement.

Les Golden State Warriors se sont vus trop beaux ce dimanche. Alors que la franchise californienne semblait avoir trouvé un second souffle dans cet exercice 2023-24, ils ont été stoppés net par les Denver Nuggets. Battus 119-103 au Chase Center, les Dubs semblaient pourtant invincibles après les 23 points inscrits par Klay Thompson en première mi-temps, permettant de se forger une avance de 16 points au milieu du deuxième quart.

Klay Thompson évoque un certain relâchement

Cependant, c’était sous-estimer les champions en titre que de croire que le plus dur était fait à ce moment précis. En un battement de cils, les Nuggets se sont levés, effaçant leur retard avant la mi-temps, prenant un avantage de 10 points au milieu du troisième quart et ne perdant plus jamais le contrôle de la partie. « Je pense que nous nous sommes peut-être un peu détendus lorsque nous avons pris une avance de 15 », a déclaré Thompson après la défaite. « Je ne peux pas faire ça contre les champions en titre. »

Jokic, taille patron !