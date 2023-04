NBA : Le Play-in, qu’est-ce que c’est ?

Florian Barré

Alors que la fin de saison régulière se précise en NBA puisque les derniers matchs auront lieu dimanche soir, les franchises entre la 7e et la 10e place ne savent pas encore si elles iront en playoffs ou non. La création récente du Play-in Tournament rend la Ligue encore plus haletante, laissant l’opportunité à certaines équipes avec un bilan négatif de pouvoir rejoindre elles aussi les playoffs. Retour sur la mise en place de ce nouveau tournoi.

Du 11 au 14 avril, la NBA verra s’affronter 8 franchises différentes lors du Play-in Tournament. Ce mini-tournoi mis en place lors de la saison 2020-2021, en conséquence directe de la crise du Covid-19, précède les playoffs et avait pour but lors de sa création, d’amoindrir un calendrier tronqué par la situation sanitaire de l’époque et de laisser plus de chances aux franchises potentiellement lésées. Si au départ, seules deux équipes au maximum par conférence pouvaient être concernées, à condition que l'écart entre le 8e et le 9e ne soit pas supérieur à quatre matches, le mode de fonctionnement a évolué depuis.

NBA : Nouveau changement de franchise pour Kyrie Irving ? https://t.co/O28fkfIPnO pic.twitter.com/fwbf26I8pz — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Comment ça fonctionne ?

Traditionnellement, les 8 premières équipes de chaque conférence sont qualifiées pour les playoffs. Elles ne sont désormais plus que 6 à rejoindre directement cette compétition. Pour les équipes placées de la 7e à la 10e place, direction le Play-in. Une première manche s’effectue alors entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est directement qualifié et ira affronter le deuxième de sa conférence au premier tour des playoffs. Pour le perdant, il y aura une ultime chance puisqu’en parallèle, le 9e et le 10e s’affrontent dans une autre rencontre. Le perdant dit au revoir à la compétition tandis que le gagnant retrouvera le perdant de la rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur de cette ultime rencontre obtiendra le dernier billet pour le tableau final des playoffs et aura la chance (ou pas) de défier au premier tour l’équipe classée n°1 dans sa conférence.

Le Play-in, bonne chose ou pas ?