NBA : La mésaventure improbable de Victor Wembanyama face aux Warriors

Au-delà de la onzième défaite consécutive des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a connu une mésaventure inhabituelle ce vendredi. Le Français a débuté la rencontre avec une erreur sur son maillot, qui a dû être corrigée en plein match contre les Golden State Warriors. Les images ont provoqué de nombreuses réactions.

Victor Wembanyama est entré sur le terrain avec une erreur orthographique sur son maillot ce vendredi. Le rookie a dû changer de maillot en plein milieu de la défaite des San Antonio Spurs face aux Golden State Warriors (118-112). Une erreur amusante qui a fait réagir les internautes et qui ne manquera pas de susciter l'intérêt des collectionneurs.

Face aux Warriors, Victor « Wembanyana »

Au lieu de « Wembanyama », le maillot de la star des Spurs affichait « Wembanyana » ce vendredi. Souvent commise à l’oral aux États-Unis, l’erreur s’est cette fois-ci manifestée sur le terrain. Cet incident mineur n’a pas semblé perturber « Wemby », qui a marqué 9 points dans le premier quart-temps. L’erreur a été rapidement rectifiée et Victor Wembanyama a pu revêtir un maillot avec son nom correctement orthographié pendant le deuxième quart-temps.

Un futur objet de collection ?

Cet imbroglio, bien qu’anecdotique, pourrait piquer la curiosité des collectionneurs, qui se montrent généralement intéressés par les objets marqués par ce type d’erreur. Ce maillot de Victor Wembanyama est une pièce unique qui pourrait atteindre un prix élevé s’il était vendu aux enchères.

22 points dans la défaite des Spurs

En commençant le match avec ce maillot incorrect, Victor Wembanyama a inscrit 22 points, 9 rebonds et 4 passes face aux Warriors. Malgré ces statistiques impressionnantes, il a également perdu 6 ballons et manqué 10 de ses 18 tirs, dont 5 de ses 6 tentatives à trois points. C’est une autre performance contrastée et une nouvelle défaite pour les San Antonio Spurs, qui restent à la dernière place de la Conférence Ouest.