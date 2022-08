NBA

NBA : Kevin Durant à la retraite ? Il répond

Publié le 16 août 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Désireux de quitter les Brooklyn Nets après trois saisons passées au sein de la franchise new-yorkaise, Kevin Durant n’a toujours pas trouvé de point de chute. Récemment, l’insider Marc Stein a révélé que le double champion NBA préférerait prendre sa retraite plutôt que de rejouer avec Brooklyn. Une rumeur démentie dans la foulée par KD, en personne.

Comme il y a trois ans, Kevin Durant aura vécu un été rythmé. En 2019, après sa grosse blessure au tendon d’Achille en Finales NBA contre les Toronto Raptors, KD prenait la décision de quitter les Golden State Warriors. Après trois saisons passées au sein de la « dynastie Warriors », Kevin Durant avait choisi de quitter la Baie pour découvrir autre chose. A l’époque, l’option de rejoindre les Brooklyn Nets est bien passée. Après trois années et aucun titre décroché, sa décision de partir n’a pas encore été digérée par tout le monde. Pour autant, Kevin Durant est certain de son choix : il veut un trade.

Les Celtics favoris

Très vite, plusieurs franchises se sont positionnées. Tout le monde le sait en NBA, récupérer Kevin Durant signifie s’offrir de très grandes chances d’être un candidat sérieux au titre. Même s’il n’a plus gagné depuis 2018 et son second succès avec les Warriors, Durant reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Le Heat, les Raptors, les Suns ou encore les Celtics ont émis un intérêt pour le double champion NBA. Vu les exigences des Brooklyn Nets, plusieurs d’entre eux ont rapidement lâché l’affaire, ne laissant presque que Boston… Finalistes la saison dernière, les C’s ont même fait une offre, refusée par Brooklyn. Pour autant, les Celtics ne lâchent pas et sont convaincus que Kevin Durant peut leur apporter la petite expérience nécessaire pour faire mieux que cette saison.

« Kevin Durant était plus susceptible à l’idée de prendre sa retraite que de jouer à nouveau pour les Brooklyn Nets »

A moins que les Nets refusent de s’en séparer, une option de plus en plus crédible. A l’heure actuelle, même si Kevin Durant persiste à dire qu’il veut partir, Brooklyn ne semble pas vraiment pressé à l’idée de trouver une solution pour son départ. De son côté, le numéro 7 des Nets n’entend absolument pas poursuivre l’aventure, à tel point qu’il pourrait prendre une décision tonitruante. « L’un des dirigeants avec qui je parle régulièrement a insisté sur le fait que, de ce qu’il entend, Kevin Durant était plus susceptible à l’idée de prendre sa retraite que de jouer à nouveau pour les Brooklyn Nets. C’était plus tôt au mois de juillet », a lancé l’insider Marc Stein dans des propos relayés par Parlons Basket.

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point. — Kevin Durant (@KDTrey5) August 15, 2022

