NBA : Il annonce du très lourd pour Wembanyama d’ici trois ans

Florian Barré

Ça y est ! Dans deux jours, Victor Wembanyama fera ses grands débuts en NBA. Un moment que le monde du basket et même du sport en général attend impatiemment depuis des mois. La présaison a donné quelques indications très positives au sujet de l’intérieur français. Au point où certaines personnalités du milieu de la NBA n’ont pas peur de s’enflammer. Un ex-champion n’a d’ailleurs pas mâché ses mots sur le phénomène tricolore !

La présaison nous a donné un avant-goût de ce qu’il pouvait faire en NBA, même si l’intensité y est logiquement moindre. Victor Wembanyama a montré d’excellentes choses et semble déjà confirmer certaines attentes placées en lui. Jamais un joueur drafté n’avait autant fait parler dans la ligue depuis LeBron James en 2003 et ce n’est pas près de s’arrêter. Du haut de ses 2,24m, Wemby impressionne de par son jeu sur le parquet, mais aussi parce qu’il résiste à une pression médiatique inédite.

Après LeBron James, quels sont les joueurs les mieux payés de la planète NBA ? https://t.co/Li1sIzcRIk pic.twitter.com/HBMcXU8T02 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Kendrick Perkins bouche bée face à Wembanyama

Pour Kendrick Perkins, qui a abordé son cas récemment sur ESPN , le doute n’est tout simplement plus permis à propos du pivot : Il a tout d’un futur très grand et bien plus encore : « Victor Wembanyama va devenir le meilleur joueur de la ligue des deux côtés du terrain dans les trois prochaines années. C’est un Kevin Durant de 2m23 en attaque, il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire et défensivement, on n’a jamais rien vu comme lui. Sa capacité à stabiliser la défense partout sur le terrain, même quand il n’est pas impliqué dans l’action… c’est dingue. » a concédé l’ancien pivot des Celtics.

Objectif « ROY » et playoffs pour commencer