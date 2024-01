NBA : « Il a pleuré, j'ai pleuré »… De retour, Draymond Green se livre sur sa relation avec son entraîneur

Florian Barré

Draymond Green était de retour dans l'entourage des Golden State Warriors, dimanche, avant leur affrontement contre les Raptors de Toronto. Une première depuis le 13 décembre dernier, date où il a reçu une suspension pour avoir frappé le pivot des Phoenix Suns, Jusuf Nurkic. Ces 12 matchs passés loin de ses coéquipiers ont sans doute permi à l’intérieur quadruple champion NBA d’évoluer dans le bon sens. C’est du moins ce que pense Steve Kerr.

Samedi dernier, la suspension de Draymond Green a été levée. La superstar des Golden State Warriors devrait rapidement refouler les parquets de NBA. Une grande nouvelle pour Steve Kerr, entraîneur mythique de la franchise californienne : « Tout le monde est excité de le voir. Il est l'un de nos leaders et il est content d'être de retour. C'est une bonne atmosphère. » Green, 33 ans, devrait effectuer une remise en forme d'une semaine avant de revenir, selon ce que rapporte Adrian Wojnarowski, d' ESPN.

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Steve Kerr fait preuve d’un soutien sans failles envers sa star

En l'absence du vétéran, les Warriors ont présenté une fiche de 7-5. Un bilan mitigé mais qui a eu du bon. En effet, Draymond Green a pu prendre le temps de réfléchir à ses actes déplacés récurrents. Et il a été aidé par Steve Kerr en personne. « Coach Kerr est venu me rendre visite après un shootaround et nous avons discuté dans le jardin. Il a pleuré, j'ai pleuré, parce qu'il y a un lien entre nous, il a tout vu, les plus hauts comme les plus bas . » a d’abord affirmé Green.

Draymond Green de retour dans le droit chemin ?