NBA : Clash avec une star, Wembanyama sort du silence

Pierrick Levallet

Le derby texan entre les San Antonio Spurs et les Houston Rockets a été plutôt tendu ce dimanche. Victor Wembanyama en est notamment presque venu aux mains avec Dillon Brooks sur le parquet. Le joueur de 20 ans est d’ailleurs sorti du silence, revenant sur son clash avec la star canadienne des Rockets.

Ce dimanche, le derby texan a tourné en faveur des San Antonio Spurs. L’équipe de Victor Wembanyama s’est imposée face aux Houston Rockets (109-106) après un match plutôt serré et tendu. Le Français a d’ailleurs été au coeur d’un clash pendant la rencontre. Le joueur de 20 ans en est presque venu aux mains avec Dillon Brooks en plein match. Mais une fois le match terminé, la tension est immédiatement retombée du côté de Victor Wembanyama, qui n’a pas manqué de s’exprimer sur sa bataille avec la star canadienne de 28 ans.

«Rien de spécial là-dedans»

« Ce genre de trucs arrive à tous les matchs, dont il n’y a rien de spécial là-dedans. C’est vraiment un défenseur au-dessus de la moyenne. Il pousse les attaques adverses à donner le meilleur d’elles-mêmes. Il rend aussi nos erreurs flagrantes, donc c’est un bon moyen de nous améliorer. Surtout en sachant qu’on joue Houston quatre fois par an » a confié le phénomène des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket.

Les Spurs retombent dans leurs travers !

Victor Wembanyama et ses coéquipiers sont toutefois retombés dans leurs travers ce mardi. Les San Antonio Spurs se sont inclinés face aux Houston Rockets (101-106). Malgré ses 14 points, 20 rebonds et 5 passes décisives, le Français n’a pas permis à sa franchise d’éviter la défaite. Dillon Brooks et les siens ont pu prendre leur revanche. Les San Antonio Spurs, eux, vont très vite devoir trouver une solution. Les hommes de Gregg Popovich restent sur deux revers en trois rencontres. Victor Wembanyama, qui vise les play-offs en NBA cette saison, va devoir redresser la barre s’il veut atteindre son objectif.