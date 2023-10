NBA : Aucun GM ne voit les Warriors remporter un nouveau titre cette saison, Steve Kerr réagit

Florian Barré

Denver Nuggets, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns et Los Angeles Clippers… Voilà les franchises qui ont le plus de chances de remporter le championnat cette saison en NBA selon les directeurs généraux de la ligue. À aucun moment, les Golden State Warriors n’ont été mentionnés parmi les favoris pour le titre en 2024 et l’entraîneur-chef, Steve Kerr, ne compte pas y prêter attention.

Les Warriors ne sont pas vraiment des outsiders à l'approche de la saison NBA 2023-24, mais ils ne sont certainement pas considérés comme des favoris. John Schuhmann de NBA.com a publié mardi son enquête annuelle auprès des directeurs généraux, dans laquelle les dirigeants de la ligue ont voté sur près de 50 questions prédisant l'issue de la saison à venir. La première demande de l'enquête était que les directeurs généraux fassent une prédiction sur le futur champion. Les Boston Celtics et les Denver Nuggets sont à égalité à la première place dans cette catégorie (33% chacun), suivis par les Milwaukee Bucks (23%), les Phoenix Suns (7%) et les Los Angeles Clippers (3%).

Les 5 grands favoris de la nouvelle saison NBA https://t.co/iOOjSPcX3l pic.twitter.com/U9PRZxm6OB — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« Tout le monde s’en fiche »

Les Warriors n’ont reçu aucune voix lors du scrutin. Maintenant, comment quelque chose comme ça est-il interprété dans le vestiaire de Golden State ? « Je m'en fiche. Cela ne fait aucune différence. Cela n’a jamais rien fait pour moi que les gens nous choisissent. Cela ne me fait rien quand ils ne le font pas. Ce sont juste des choses intéressantes à lire pour les fans. Rien d'utile ou de nuisible pour nous. Nous n'affichons pas cela sur le mur du vestiaire, 'Aucun directeur général ne nous a choisis pour remporter le titre.' Qu’est-ce que ça vous fait ressentir, les gars ? Je pense que tout le monde s’en fiche. » a déclaré l'entraîneur Steve Kerr après l'entraînement de mardi.

Kerr peut souffler

Ces Warriors sont tout de même attendus par les GM dans le Top 4 de leur conférence, derrière Nuggets, Suns et Lakers et ont obtenu 7% des voix pour terminer deuxième à l’Ouest et 37% pour terminer troisième. Quoi qu’il en soit, ne pas être opprimé par les attentes pourrait être une bouffée d’air frais pour Golden State après avoir traversé la saison dernière avec un gros objectif sur le dos, en tant que champions en titre.