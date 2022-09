NBA

NBA : Après Mbappé, Rudy Gobert rejoint un énorme projet

Publié le 7 septembre 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois maintenant, Sorare connait un développement incroyable. La société a d’abord grandi en multipliant les contrats avec les plus grands clubs de football d’Europe et du monde entier. Mais voilà que Sorare s’attaque maintenant à d’autres sports et pas des moindres. Après la MLS, ligue nord-américaine de base-ball, un accord a été annoncé ce mardi avec la NBA. Et parmi les ambassadeurs, on retrouve un certain Rudy Gobert.

Nouvelle étape pour Sorare. La société française n’en finit plus de grandir et après le football, elle s’est lancée il y a quelques semaines maintenant dans la collection de carte de base-ball. Mais voilà qu’un nouveau marché a été conquis ce mardi et pas des moindres. En effet, Sorare a annoncé un accord avec ni plus ni moins que la NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Et pour officialiser cet accord, deux investisseurs ont été révélés parmi lesquels Rudy Gobert. Le pivot français, qui a dernièrement rejoint les Timberwolves, imite notamment son compatriote, Kylian Mbappé, qui s’était précédemment associé à Sorare, devenant ainsi ambassadeur.

BREAKING: @Sorare x @NBA x @theNBPA enter a multi-year partnership to launch the first NFT-based fantasy basketball game. 🏀Sign up now 👉 https://t.co/kAYif7bCPI pic.twitter.com/IuDYxumAQC — Sorare (@Sorare) September 7, 2022

« Nous sommes ravis que Kylian rejoigne Sorare »

Avant la NBA, Sorare avait déjà frappé très fort en annonçant un accord avec Kylian Mbappé. PDG et fondateur de Sorare, Nicolas Julia expliquait alors à propos de cette association avec l’attaquant star du PSG : « Nous sommes ravis que Kylian rejoigne Sorare dans notre voyage pour connecter des millions de fans de sport dans le monde entier avec leurs athlètes préférés de manière innovante ».

« Je me suis immédiatement connecté avec les ambitions de Sorare »

Mais voilà que désormais Sorare ne concerne plus seulement le football. Après le base-ball, c’est donc la NBA qui a rejoint cette galaxie. Et pour démarrer cette nouvelle aventure, la société française a décidé de s’entourer de stars de ce sport. Rudy Gobert est ainsi devenu investisseur, prenant alors part à ce projet au même titre que Kylian Mbappé. Et dans des propos accordés à Sorare, le pivot français s’est confié sur cette nouvelle aventure. « En tant qu’athlète français qui a poursuivi son rêve d’atteindre la NBA, je me suis immédiatement connecté avec les ambitions de Sorare. La capacité de notre ligue à attirer une nouvelle génération n’en sera que renforcée. Je suis impatient d’aider l’équipe et la communauté Sorare à se connecter avec les fans de basket du monde entier », a alors pu expliquer Rudy Gobert.

« Je suis fier de faire partie de leur équipe »