NBA : Après le duel avec Antetokounmpo, ils s’enflamment pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama était opposé à Giannis Antetokounmpo pour la première fois de sa carrière en NBA. Un choc qui a tenu toutes ses promesses entre le Grec et le Français, qui n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite des Spurs (121-125). Wemby a malgré tout impressionné les Bucks, à commencer par le Greek Freak.

Alors que leur premier duel devait avoir lieu le 19 décembre dernier, Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo se sont finalement affrontés pour la première fois dans la nuit de jeudi à vendredi. Wemby avait été contraint de rester au repos pour le déplacement des Spurs à Milwaukee, mais il était bien présent pour la réception des Bucks la nuit dernière. Ces derniers, emmenés par un Giannis Antetokounmpo auteur de 44 points, 14 rebonds et 7 passes, ont infligé aux Spurs leur 29e défaite de la saison (121-125).

« Son potentiel est sans limite »

Le duel entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo a malgré tout tenu toutes ses promesses. Avec ses 27 points, 9 rebonds et 5 contres, Wemby s’est de nouveau illustré et a impressionné ses adversaires du soir, à commencer par le Greek Freak . « Il est unique et possède un talent incroyable. Il peut marquer quand il veut ! Il va devenir un très bon joueur. Il doit rester en bonne santé. Il joue comme il faut, il joue pour gagner. Je n’ai jamais rien vu de tel. Il doit faire 2m25 ou 2m28… Il ne fait pas 2m22. Il est bien plus grand que 2m22. Celui qui dit qu’il fait 2m22 est un menteur ! Mais tu n’as jamais rien vu de tel. Je n’ai jamais vu ça. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais je ne pense pas… Son potentiel est sans limite ! », a déclaré Giannis Antetokounmpo après la rencontre, dans des propos relayés par Basket USA .

