NBA : Devant Embiid et Jokic, il compte devenir le meilleur pivot de la ligue

Florian Barré

À 26 ans, Bam Adebayo est l'un des meilleurs pivots de la NBA. En progression constante depuis son arrivée dans la ligue, le joueur du Miami Heat continue de développer son jeu et réalise ce qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière pour l’heure. Malgré un double-double de moyenne (21.7 points, 10.3 rebonds), le Floridien reste cependant loin des meilleurs à son poste : Nikola Jokic et Joel Embiid.

Cette saison, le meilleur joueur du Miami Heat ne s’appelle pas Jimmy Butler, mais plutôt Bam Adebayo. L’intérieur floridien renaît après avoir souffert lors des derniers playoffs. Il avait été victime d'une douleur aux ischio-jambiers pendant les séries éliminatoires, puis d'une blessure à l'épaule droite lors de la finale au milieu d'une lutte épuisante contre la robuste star des Nuggets, Nikola Jokic. À l’époque, de nombreux coéquipiers étaient à ses côtés à l’infirmerie. Gabe Vincent avait mal à la cheville. Cody Zeller avait le nez cassé. Tyler Herro a raté presque toutes les séries éliminatoires en raison d'une main cassée. Kyle Lowry et Jimmy Butler ont été, eux aussi, amochés. Le rapport sur les blessures des Nuggets, quant à lui, était vide. Alors qu’Adebayo ressentait de la frustration, de l’épuisement et de l’acceptation, un détail lui vint à l’esprit. Un détail qui pourrait le faire basculer dans un tout nouveau registre.

Adebayo a compris beaucoup de choses depuis les Finales NBA 2023

« C’est ce qui a vraiment frappé lorsque le buzzer s'est déclenché », a déclaré Adebayo à ESPN . « Quand vous arrivez en finale, ce sont les deux choses qui comptent : qui fera le moins d'erreurs et qui sera l'équipe qui sera le moins blessée. Je me suis dit : ‘Merde, beaucoup de choses entrent en compte dans la raison pour laquelle nous avons perdu.’ » Dans une réalité où un retour en finale pourrait signifier de longues séries contre des géants de la Conférence Est tels que Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ou Kristaps Porzingis (et peut-être les trois) avant une éventuelle revanche avec Jokic, Adebayo s'est retrouvé à adopter une approche raffinée lors de sa septième et meilleure saison NBA.

Adebayo veut être respecté