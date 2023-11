La NBA explique les raisons de la récente vague d’expulsions, dont celle d’Antetokounmpo

Florian Barré

Être arbitre dans la NBA est un travail ingrat qui nécessite souvent un équilibre délicat entre jugements, décisions instantanées et garantie de la sécurité des joueurs sur le terrain. Récemment, il y a eu une légère augmentation des expulsions, y compris celle de la superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokoumpo contre les Detroit Pistons. Une expulsion qui a beaucoup fait jaser.

Le 9 novembre dernier en NBA, Giannis Antetokounmpo a été expulsé du match contre les Detroit Pistons pour avoir commis deux fautes techniques - la deuxième pour avoir prétendument nargué le pivot des Pistons Isaiah Stewart après un dunk. Selon l’arbitre en chef de ce match, Rodney Mott, Giannis a affronté Stewart, yeux dans yeux, une seconde après avoir effectué un slam dunk. Un geste qui équivalait à une « raillerie ». « Après le dunk, Giannis se tourne vers son adversaire et le nargue, et une faute technique provocante a été qualifiée d'antisportif. Et il a été expulsé du jeu, conformément à la règle, parce que deux fautes techniques antisportives, vous êtes expulsé du jeu », a expliqué Mott dans le rapport de poule après ce match.

Trouver le bon équilibre

Cependant, Monty McCutchen, responsable du développement et de la formation des arbitres de la NBA, a déclaré que l'équipe d'officiels de la ligue essayait toujours de trouver le bon équilibre entre ce qu'est une faute technique légitime. « Trouver le bon équilibre entre ce qui est et ce qui n'est pas une bonne faute technique et les railleries est quelque chose qui continuera à être calibré avec le comité de compétition », a déclaré McCutchen.

Les arbitres veulent éviter tous débordements