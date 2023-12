La NBA dévoile l’équipe type du In-Season Tournament, LeBron James en tête de liste

La rédaction

Après la victoire des Los Angeles Lakers de LeBron James contre les Indiana Pacers en finale du In-Season Tournament, la NBA a annoncé ce lundi l’équipe type du tournoi. Cette sélection récompense les meilleurs joueurs de la compétition, indépendamment de leur poste, contrairement à ce que fait d’ordinaire la ligue.

LeBron James et Tyrese Haliburton, leaders des équipes finalistes, ont été logiquement nommés dans l’équipe type du In-Season Tournament. La NBA a dévoilé ce lundi les cinq joueurs qui ont reçu leur trophée de membre de la All-Tournament Team, sélectionnés par un panel de médias.

LeBron James et Anthony Davis : deux Lakers sur cinq lauréats

Évidemment, les Los Angeles Lakers, champions de cette première édition du In-Season Tournament, sont bien représentés. LeBron James, nommé MVP du tournoi, y figure logiquement. Anthony Davis, qui a marqué 41 points et réalisé 20 rebonds dans la victoire finale face aux Pacers, y a aussi gagné sa place.

Tyrese Haliburton : la grande révélation du tournoi

La plus grande révélation du tournoi a sans doute été Tyrese Haliburton. Le meneur de 23 ans a profité de ses premiers matches diffusés sur une chaîne nationale pour démontrer l’ampleur de son talent. Avec des moyennes de 26,7 points et 13,3 passes décisives, et un taux de réussite aux tirs de 52,4 %, dont 42,5 % à trois points, il était un élément incontournable de cette équipe type. Le joueur d'Indiana a été élu à l’unanimité, à l’instar de LeBron James et Anthony Davis, et a même reçu un vote pour le titre de MVP.

Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant complètent l’équipe

Giannis Antetokounmpo, demi-finaliste, est le quatrième joueur de ce groupe à recevoir le vote de tous les jurés. Kevin Durant n’a reçu que 7 votes sur 20, ce qui était suffisant pour le hisser devant Brandon Ingram (4 votes) et Nikola Jokic (3 votes). Tous les lauréats recevront un ballon de basket en cristal, de couleur noire et dorée, un trophée spécialement créé pour l’occasion.