Jayson Tatum entre dans l’histoire des Celtics et de la NBA

Florian Barré

Jayson Tatum a écrit son nom dans les livres d'histoire samedi soir lors de la victoire 124-114 des Boston Celtics contre les Brooklyn Nets au Barclays Center. Il est devenu, avec ses 32 points inscrits, le plus jeune joueur des Celtics – et le 10e plus jeune de l'histoire de la NBA – à atteindre 10 000 points en carrière. Une performance exceptionnelle !

Au milieu du deuxième quart-temps, Jayson Tatum - qui a terminé avec 32 points et 11 rebonds - plaçait Cam Thomas sur la ligne des 3 points et a surpris le jeune des Nets en se retournant et en accélérant rapidement. Dès qu'il a reçu la passe de Jrue Holiday, l’ailier s'est retourné vers sa droite, a effectué deux dribbles puis s'est retourné vers sa gauche, laissant la défense des Nets dans le désarroi. Tout ce que Thomas pouvait faire était de commettre une faute sur lui, mais ce ne fut pas un problème pour Tatum, qui a quand même terminé le lay-up avant de convertir le and-one.

Quels sont les gagnants et les perdants d’une éventuelle extension de la NBA ? https://t.co/NB7hN5gci7 pic.twitter.com/IXs6YnriLm — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Tatum entre dans l'histoire

Avec cette action, Jayson Tatum a décroché ses 9999, 10 000 et 10 001èmes points. Il a atteint ce cap à 25 ans et 246 jours, dépassant de près d'un an Antoine Walker dans le livre des records de l'équipe et devenant ainsi le plus jeune scoreur de l’histoire des Boston Celtics à atteindre ce palier. Il rentre également dans le top 10 all-time en NBA, loin derrière LeBron James. Le King a atteint les 10 000 points à 23 ans et 59 jours.

1. LeBron James : 23 ans et 59 jours

2. Kevin Durant : 24 ans, 33 jours

3. Kobe Bryant : 24 ans et 194 jours

4. Carmelo Anthony : 24 ans, 251 jours

5. Tracy McGrady : 24 ans et 272 jours

6. Giannis Antetokounmpo : 25 ans, 45 jours

7. Devin Booker : 25 ans, 60 jours

8. Dwight Howard : 25 ans et 95 jours

9. Bob McAdoo : 25 ans et 137 jours

10. Jayson Tatum : 25 ans et 246 jours

Tatum, futur meilleur marqueur de l'histoire de Boston ?