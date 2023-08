Gravement blessée, une star de la NBA annonce une mauvaise nouvelle

Florian Barré

Ce lundi, le meneur des Chicago Bulls, Lonzo Ball, a déclaré qu’il manquerait la saison NBA 2023-24 mais a aussi concédé qu’il se sentait « sur la bonne voie » après une greffe de cartilage au genou gauche en mars. Lors d'une apparition sur le podcast « From the Point by Trae Young » animé par le meneur des Atlanta Hawks, Ball a également livré un message plein d’amertume à ses dirigeants, qui ont beaucoup misé sur lui.

Lorsque la saison NBA 2021-22 a commencé, les Chicago Bulls cherchaient à prouver qu'ils pouvaient s'accrocher aux meilleurs de la ligue. Nikola Vucevic était sur le point de commencer sa première saison complète avec l'équipe, DeMar DeRozan a rejoint l'agence libre et les Bulls ont recruté Lonzo Ball pour être leur nouveau meneur dans le cadre d'un accord de signature et d'échange avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Avec leur nouveau monstre à trois têtes Zach LaVine, Vucevic et DeRozan, ainsi que Ball en tête de la zone arrière, les Bulls ont pris un départ rapide et occupaient la tête du classement de la Conférence Est avec une fiche de 27-12. Puis Ball a subi une déchirure du ménisque au genou gauche et n'a pas joué depuis.

Avant la nouvelle saison NBA, Wembanyama se met à la boxe https://t.co/KLUH0iD2Yp pic.twitter.com/ojL4TZM0nc — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« Je me sens mal, surtout pour le directeur général »

Désormais, après avoir subi une greffe de cartilage, on s’attend à ce qu'il rate la totalité de la saison 2023-24, au point même où la carrière NBA du joueur de 25 ans est remise en question. Apparu récemment sur le podcast From the Point de Trae Young , Ball a discuté de son état actuel et a expliqué pourquoi il se sent mal pour les Bulls et le front office de sa franchise : « Ça va être un grand 'et si ?' Je veux dire, pour moi, je me sens mal, surtout pour le directeur général. J’ai l’impression qu’ils formaient une équipe parfaite autour de moi et j’avais l’impression d’être impliqué. C’est la plus grande implication que j’ai jamais faite dans une organisation. J’ai finalement trouvé l’équipe parfaite qui me semblait adaptée à mon jeu et qui jouait à ma manière. Vraiment, je faisais juste ce que je voulais faire. » a concédé le meneur.

Lonzo Ball n’abdique pas