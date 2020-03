Basket - NBA : Une date annoncée pour le grand retour de la NBA ?

Basket

Beaucoup de fans de la NBA sont de plus en plus nombreux à penser que la saison 2019/2020 ne reprendra pas. Comme une lueur d’espoir, ce journaliste annonce une date de reprise !

Après le diagnostic positif au coronavirus de Rudy Gobert, la NBA a fermé ses portes pour au moins 30 jours. Le Covid-19 a touché de plein fouet la ligue américaine puisque plusieurs joueurs sont aujourd’hui contaminés. Donovan Mitchell, Christian Wood et encore d’autres joueurs des Nets ont aussi été touchés par le virus. Pour le moment tous les acteurs de la NBA restent bien confinés chez eux mais si tout va bien, la ligue pourrait reprendre bientôt. Ce journaliste donne la date d’un possible retour !

« L’ancien Chirurgien Général des Etats-Unis Vivek Murthy a délivré un message au conseil des propriétaires NBA dans lequel il explique les options crédibles vis-à-vis de l’impact sinistre potentiel de la pandémie du coronavirus aux États-Unis, mais il a laissé les propriétaires des franchises avec l’espoir d’une reprise de la saison/des playoffs avant le mois de juillet » a lâché Adrian Wojnarowski, journaliste ESPN , sur son compte Twitter . De quoi donner une première lueur d’espoir à tous les fans de NBA.

Sources: The ex-US surgeon general Vivek Murthy delivered NBA Board of Governors call a message consistent with other credible health organizations on grim potential impact of coronavirus pandemic in U.S., but left owners with hope of re-starting season/playoffs before July.