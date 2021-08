Basket

Basket - NBA : La nouvelle star des Lakers se fait fracasser !

Publié le 10 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Les Lakers ont réalisé un mercato de grande envergure en attirant notamment Carmelo Anthony. Mais cette arrivée n'est pas du goût de tout le monde.

Après les Denver Nuggets, les Knicks de New York et les Blazers de Portland, Carmelo Anthony va connaître une quatrième franchise en NBA. Le vétéran de 37 ans évolue dans le championnat de basket depuis 2003. Certes sa dernière saison n'est pas du même acabit que ses plus belles années (13.4 points de moyenne contre 28.7 en 2013), mais l'ailier garde tout de même des fulgurances hors du commun.

Anthony trashtalké par un ancien entraîneur