Basket - NBA : Steve Kerr interpelle le monde de la NBA pour le Coronavirus !

Publié le 14 mars 2020 à 16h35 par Th.B.

Alors que la NBA a été suspendu pour éviter l’expansion de l’épidémie du Coronavirus, Steve Kerr a invité les acteurs de la NBA ainsi que la population à ne pas prendre le Covid-19 à la légère pour le bien et la santé de tous.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la NBA a publié un communiqué dans lequel la ligue américaine révélait suspendre toutes les rencontres programmées jusqu’à nouvel ordre dans l’optique de déterminer les démarches à suivre pour éviter de répandre le Covid-19 ou Coronavirus. Head Coach des Golden State Warriors, Steve Kerr ne prend pas ce virus à la légère et appelle tout le monde à en faire de même.

« Pour le monde du sport, c’était comme s’il y avait eu le moment Gobert. C’était le point de bascule »