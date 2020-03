Basket

Basket - NBA : Cette légende qui prend la défense de Rudy Gobert !

Publié le 13 mars 2020 à 13h35 par A.M.

Testé positif au coronavirus quelques jours après avoir fait une blague de mauvais goût à ce sujet, Rudy Gobert est sous le feu des critiques. Mais Charles Barkley lui apporte son soutien.

Contrôlé positif au coronavirus, Rudy Gobert s'est retrouvé à l'origine de la suspension de la saison de NBA. Toutefois, cette annonce a également fait parler car quelques jours plus tôt, le pivot français avait tourné en dérision cette épidémie en s'amusant à toucher tous les micros posés devant lui en conférence de presse. Par conséquent, lorsqu'il a été diagnostiqué positif au Covid-19, la vidéo n'a plus du tout fait rire et Rudy Gobert a été vivement critiqué au point de devoir présenté ses excuses sur Twitter : « Je veux m’excuser publiquement auprès de tous ceux que j’ai pu mettre en danger. À l’époque, je ne savais pas que j’étais infecté. J’ai été négligent et je n’ai pas d’excuse. J’espère que mon histoire servira d’avertissement et incitera tout le monde à prendre cela au sérieux . »

«Je veux simplement lui apporter tout mon soutien»